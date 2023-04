Een 53-jarige man is zaterdag verdronken in zee. Het incident gebeurde bij Parasasa Beach. Het slachtoffer Radovic Herón Rodriguez was daar ‘s ochtends gaan zwemmen. Op een gegeven moment zagen omstanders dat hij op een abnormale manier onder water lag. Het slachtoffer werd naar de kant gehaald. Daar probeerden de strandgasten hem te reanimeren. Ook de reanimatiepoging van het ambulancepersoneel mocht niet baten. Een politiearts bevestigde zijn dood.