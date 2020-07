Manifestatie tegen bezuinigingen onderwijs

De nieuwe vakbond voor docenten DOEN houdt aanstaande vrijdag een manifestatie tegen aangekondigde bezuinigingen in het onderwijs. Dat is dinsdag tijdens een ledenvergadering besloten. De manifestatie begint om 10 uur op het Wilhelminaplein. De manifestatie wordt volgens voorzitter Marbella Felipa gesteund door onderwijsvakbonden in Aruba en Sint Maarten. Felipa vindt het een verkeerd signaal dat Nederland flink investeert in het onderwijs op de BES-eilanden, maar via voorwaarden voor corona leningen ervoor zorgt dat er op Curaçao moet worden bezuinigd.