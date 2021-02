Marcelino de Lannoy voorgedragen RdK-directeur

Marcelino ‘Chonky’ de Lannoy, de huidige interim-directeur van Refineria di Korsou, is voorgedragen voor de benoeming tot directeur van de raffinaderij. Premier Eugene Rhuggenaath heeft hem voorgedragen en adviseur SBTNO heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen dit voorstel. Rhuggenaath heeft vorig jaar aangegeven dat er een werving- en selectieprocedure is gestart, hierin kwam vorige maand De Lannoy als beste kandidaat naar voren. De premier zegt dat De Lannoy gezien zijn professionele achtergrond zeer goed in staat is om inhoud te geven aan zijn functie.