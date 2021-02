Vaccinatie in CMC gestart

Vanochtend zijn de eerste 300 Pfizer-vaccins in het Curaçao Medical Center aangekomen. Er zullen in totaal 882 vaccins bestemd zijn voor het CMC. Gisteren waren twee leden van het gezondheidszorgteam van het ziekenhuis een van de eersten die het vaccin bij het SEHOS ontvingen. Vandaag is CMC begonnen met het proces voor de rest van de medewerkers. Het CMC is een intensief vaccinatieproces gestart voor haar eerstelijnspersoneel met een hoog risico om COVID-19-patiënten tegen te komen. Het ziekenhuis verwacht de komende drie weken tussen de 600 en 700 personeelsleden te vaccineren, inclusief de tweede dosis.