Marinebasis Parera houdt open dag

Marinebasis Parera opent na 10 jaar weer de deuren voor het publiek. Op zaterdag 10 juni zijn bezoekers welkom voor rondleidingen op schepen, verschillende demonstraties en activiteiten. Zo kunnen bezoekers een klimtoren beklimmen of een parcours met nachtzichtmiddelen volgen. Ook vertellen de Kustwacht, de politie en reddingsorganisatie Citro over hun werkzaamheden en de samenwerking met Defensie in deze regio. De open dag is van tien uur ‘s ochtends tot vier uur ‘s middags. De demonstraties van Defensie en de Kustwacht vinden plaats op het land, op het water en in de lucht, om 10.30 en 13.00 uur.

Parkeren

Parkeren kan op het Waaigat, het Amstel-terrein en het APC-terrein in Groot Davelaar. Vanaf deze drie locaties rijden gratis shuttlebussen heen en weer. De parkeerplaatsen zijn niet bewaakt. Parkeren is dus op eigen risico. Het is niet mogelijk om op Marinebasis Parera te parkeren in verband met de verkeersveiligheid. Meer info via Facebook.