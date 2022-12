Marineschip Zr. Ms. Holland heeft een grote hoeveelheid drugs onderschept in de Caribische Zee. Een patrouillevliegtuig van de Kustwacht signaleerde pakketten die in het water dreven. In totaal is er ruim vijfduizend kilo drugs uit het water gehaald. De verdovende middelen zijn overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht en zijn inmiddels vernietigd.