Mariniersuitrusting en scherpe munitie gevonden bij inval

De politie heeft bij een inval een grote hoeveelheid uitrusting van de Koninklijke Marine en scherpe munitie gevonden. Dat maakt de politie bekend in een persverklaring. Het gaat om munitie die gebruikt kan worden voor zwaar geschut. Verder is er een grote hoeveelheid schoenen, uniformen en zaklantaarns van de Koninklijke Marine in de woning gevonden. Ook zijn er 4 voertuigen in beslag genomen. De inval werd uitgevoerd in verband met de moord die gisterochtend plaatsvond in Tera Kòrá te Bandabou. De politie doet nog onderzoek naar de zaak.

Meer over huiszoeking inval moordzaak