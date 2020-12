Martina: “Absoluut geen sprake van mogelijke lockdown”

Curaçao dreigt beslist niet in een lockdown te komen. Zo reageert minister Steven Martina op berichtgeving van Paradise FM naar aanleiding van een persconferentie van de overheid eerder vandaag. Als de bevolking de regels goed naleeft en het aantal besmettingen daalt, hoopt de regering de maatregelen richting Kerst juist iets te versoepelen.

Tijdens de persconferentie refereerde MEO inspecteur Ronny Cornelis aan de lockdown van april dit jaar. Daarna verwees hij naar een evaluatiemoment van de regering van aanstaande maandag. Volgens Martina bedoelde zijn inspecteur juist dat we geen lockdown willen maar richting versoepeling hopen te gaan. De minister zelf heeft het woord lockdown gedurende de persconferentie nimmer in de mond genomen. Tegenover Paradise FM benadrukt hij dat de teneur van de boodschap van zowel Cornelis als hemzelf was om een lockdown te voorkomen.