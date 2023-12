MCB-prijs voor Totolika

Totolika heeft de MCB Prijs ontvangen. Elk jaar reikt Maduro & Curiel’s Bank deze prestigieuze erkenning uit aan het einde van het jaar. De vereniging van ouders en vrienden van personen met een verstandelijke beperking heeft ook een donatie van 25.000 gulden ontvangen. Dat is een mooi gebaar naar de jubilerende Totolika. De vereniging bestaat 50 jaar. In september 1973 besloot een groep ouders dat ze de levenskwaliteit van mensen met een verstandelijke beperking wilden verbeteren. Aminta Sprockel is een van de initiatiefnemers van Totolika. De bank staat ook stil bij haar toewijding, passie en liefde voor Totolika.