Vandaag uitvaart Amerigo Thodé

Vandaag is de uitvaart van MFK-fractievoorzitter Amerigo Thodé. Weggebruikers moeten daar straks rekening mee houden. Straks vertrekt een rouwstoet naar het parlementsgebouw in Punda. Rond tien voor half tien is er een ceremonie voor de ingang van het Statengebouw aan het Wilhelminaplein. Daarna vertrekken de Statenleden naar het PWFC-gebouw voor een plechtige vergadering en de uitvaart. Deze zijn online te volgen. Om half 4 ‘s middags vertrekt de rouwstoet naar de begraafplaats van Bottelier. Tussendoor wordt ook een stop gemaakt bij het partijgebouw van de MFK. Thodé stierf op 14 december. Hij was al enige tijd ziek.

