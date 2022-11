‘Medewerker belastingen moet zich identificeren’

Minister van Financiën Javier Silvania heeft aan het hoofd van de belastingen per brief laten weten dat medewerkers verplicht zijn zich te identificeren. Wie dat niet doet, krijgt een boete. Volgens Silvania past dit beleid in zijn streven om de belastingdienst klantvriendelijker te maken. Klanten moeten weten met wie ze praten als ze contact opnemen met de belastingdienst. In het geval van bijvoorbeeld onvriendelijke behandeling of onjuiste informatie, is het belangrijk dat klanten weten met wie ze praten. Medewerkers die dit weigeren, krijgen een sanctie, aldus de minister.