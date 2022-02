Mediastilte voor schoolbesturen

De schoolbesturen betreuren het dat ze minister van Heydoorn niet een cc van de brief aan de Nederlandse regering hebben gestuurd. Dat schrijven de gezamenlijke besturen in een kort persbericht. Ze zeggen ook te gaan werken aan een optimale communicatie met de minister en het ministerie. Vorige week stuurden de schoolbesturen een gezamenlijke brief naar Staatssecretaris van Huffelen, Minister Dijkgraaf en de Eerste en Tweede Kamer. Daarin uitten ze hun zorgen over de kwaliteit van het onderwijs op Curaçao. De schoolbesturen lijken teruggefloten te zijn door de minister. Er is een mediastilte aangekondigd. Dat gebeurde vorige week ook toen de zorginstellingen om de tafel gingen met minister van gezondheid.