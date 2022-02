Vandalisme in binnenstad door meningsverschil

Afgelopen weekend heeft iemand verschillende openbare plekken beklad met de tekst dat ene Hans gestopt is met het slaan van vrouwen. De tekst is met zwarte verf geplaatst o.a. op muren in Pietermaai en op de rotonde bij Janwé. Volgens het Antilliaans Dagblad gaat het om een meningsverschil tussen Hans, de verhuurder van stagewoningen in Pietermaai en de bekladder. Het slachtoffer gaat juridische stappen ondernemen.

