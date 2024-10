Medisch specialisten willen zich vrij vestigen

Deze week vond de behandeling plaats van de bodemzaak die zes medisch specialisten hebben aangespannen tegen het Land. De medici willen van de rechter horen of het voor hen mogelijk is om ontslag te nemen uit het CMC en of zij dan als vrij-gevestigd-medisch-specialist bij de SVB direct hun werkzaamheden kunnen declareren, zoals dat vroeger kon. Volgens het ministerie proberen de specialisten hiermee de loonnormering te omzeilen. Dat noemt de overheid vandaag in een persbericht ‘niet gerechtvaardigd’. De rechter doet op 9 december uitspraak.

In een persbericht stelt het ministerie vandaag: “Duidelijk is dat de belangrijkste inzet van de procedure een poging is om de werking van de Landsverordening normering topinkomens Curaçao (LNT) te omzeilen.” Het ministerie vindt dat niet gerechtvaardigd, omdat de norm gezien de bijzondere

positie van de medisch specialisten is verhoogd naar 501.000 Naf en het salaris van specialisten in dienstverband van vergelijkbare ziekenhuizen in de regio, maar ook in Nederland, niet boven dat bedrag uitkomt, aldus het ministerie.