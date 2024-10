Ernstige muggenoverlast: Vanmiddag wordt gesproeid in Charo en Piscadera

De inwoners van de wijken Piscadera en Charo klagen al lange tijd over de overlast van muggen. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur laat vandaag weten dat de Publieke Gezondheidsdienst de situatie van de ernstige muggenoverlast serieus neemt. Medewerkers van de Technische Hygiënische Zorg hebben de locaties in de wijken bezocht waar de muggen waarschijnlijk vandaan komen en gaan vanmiddag tussen 5 uur ’s middags en 8 uur ’s avonds sproeien. Inwoners kunnen het beste ramen en deuren dicht houden als het sproei-voertuig in hun straat komt.

Inwoners met huisdieren moeten ervoor zorgen dat deze binnen zijn of op een veilige plek worden gehouden. Ook zal gebruik worden gemaakt van BTI, een speciaal organisch product dat in het water wordt verspreid om de larven te elimineren. Het Ministerie van GMN verontschuldigt zich bij de inwoners van Piscadera en Charo voor eventuele overlast.