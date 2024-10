‘No Shave November’ morgen van start

Vrijdag 1 november gaat ‘No Shave November’ van start. Dat is een campagne die mannen aanspoort om hun baardhaar te laten groeien, om op die manier bewustwording over prostaatkanker te vergroten. De Junior Chamber International Creative Leaders in Curacao, ook wel bekend als JCI CLIC, organiseert een reeks evenementen voor No Shave November. Daarbij werken ze samen met de Stichting Prinses Wilhelmina Fonds en Lab de Med. Gisteren vond de kick-of plaats, heel toepasselijk in een kapsalon: Mustashi Barbershop in Zeelandia

Doel van No Shave November is om bewustwording over prostaatkanker op Curaçao te bevorderen. “Ons doel is om het publiek te informeren over prostaatkanker en mannen aan te moedigen regelmatig medische controles te ondergaan voor vroege opsporing en behandeling van prostaatkanker”, zo laat JCI CLIC weten. Het is de 6e editie van No Shave November op ons eiland. Gedurende de komende maand wordt onder meer een padeltoernooi georganiseerd, ook worden informatiesessies gehouden in november.