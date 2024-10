Staatssecretaris Paul legt dwingende aanwijzing op aan enige school op Saba

De Nederlandse staatssecretaris Mariëlle Paul heeft een dwingende aanwijzing opgelegd aan de Sacred Heart School op Saba. Het is de enige school op het eiland. Den Haag wil de directie van de onderwijsinstelling dwingen per direct orde op zaken te stellen. Daarbij gaat het om het herstellen van de kwaliteit van het onderwijs en een aanpak van financieel wanbeleid. Staatssecretaris Paul wil daarmee dat de pas aangetreden bestuurders harder en sneller optreden tegen een situatie van wanbeheer dat is geconstateerd door de Inspectie van Onderwijs.

Zo moet binnen vier weken een concreet plan worden gepresenteerd voor versterking van het bestuur. Daarnaast moeten binnen vier maanden drie nieuwe, geschikte bestuursleden zijn benoemd. Ambtenaren van het Nederlandse ministerie van Onderwijs hebben de aanwijzing deze week op het eiland overhandigd en toegelicht aan de huidige directie van de school. Ook is er gesproken met het Bestuurscollege.