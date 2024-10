Miss Universe Curaçao 2016 speelt hoofdrol in internationale film

Op 7 november vindt de première op Curaçao plaats van de nieuwe internationale film Dating My Past, met Chanelle de Lau in de hoofdrol. Chanelle was Miss Universe Curaçao 2016 en heeft meerdere schoonheidsprijzen op haar naam staan. In Dating My Past speelt ze de rol van Lexie, een relatietherapeut die terugkijkt op haar eigen romantische relaties. Chanelle’s acteercarrière begon in 2018, toen ze naar Los Angeles verhuisde om zich te richten op modellenwerk en commerciële acteerrollen. Het is de derde keer dat Chanelle in een speelfilm verschijnt en de eerste keer in een hoofdrol. Na de première op Curaçao zal de film ook in de Verenigde Staten worden vertoond.

Op Curaçao wordt het publiek uitgenodigd om Dating My Past vanaf 8 november te bekijken bij The Movies, Otrobanda. Voor meer informatie kunnen mensen terecht op de ‘sociale mediapagina’s van Dating My Past Movie. De film is geregisseerd door Ricky Burchell en geïnspireerd op Aaron Jordan Jr.’s boek The Power Within, A Woman’s Worth: From Both Sexes.