Politie over geruchten rond kinderontvoering: ‘Geen reden tot paniek, maar blijf alert’

De afgelopen dagen zijn er op sociale media berichten verschenen over mogelijke pogingen tot ontvoering van kinderen. De politie heeft gisteravond aangegeven dat er veel berichten rondgaan over een kleine witte auto die zich verdacht gedraagt in de buurt van opvanglocaties. Volgens deze berichten zouden er een vrouw en twee mannen in de auto zitten die de aandacht van kinderen proberen te trekken. De politie heeft geen aangiften gehad over het geval en zegt dat er geen reden is tot paniek, maar raadt ouders wel aan om alert te blijven. Op sociale media verschenen gisteren ook verschillende berichten over vrouwen die proberen kinderen mee te lokken in en rond Sambil.

In een persbericht stelt de politie geen concrete informatie te hebben ontvangen of officiële aangifte over kinderontvoeringen. “Zoals altijd wordt ouders, voogden en degenen die verantwoordelijk zijn voor minderjarigen geadviseerd om alert te blijven. Er is geen reden tot paniek, en de politie zal alert blijven voor eventuele ontwikkelingen.” Ook blijft volgens de politie het advies om bij verdachte situaties of situaties die om politie-interventie vragen, direct contact op te nemen via de alarmnummers: 911 voor noodgevallen en 917 voor andere situaties waarbij politie-assistentie nodig is.