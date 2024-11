Yudaboyu opent nieuwe crisisafdeling voor adolescenten 

Op Curaçao is er aanhoudende behoefte aan klinische psychiatrische zorg voor adolescenten en tegelijkertijd een toenemende vraag naar geestelijke gezondheidszorg. In dat kader opent het centrum voor kinder- en jeugdspsychiatrie Yudaboyu per 1 november een nieuwe crisisafdeling. Deze afdeling, met vier speciaal ingerichte bedden, biedt een veilige omgeving voor jongeren die intensieve klinische zorg nodig hebben. Er was lange tijd een tekort aan faciliteiten voor jongeren tussen de 10 en 20 jaar met ernstige psychiatrische aandoeningen, zo stelt de organisatie.

De crisisafdeling voor adolescenten van Yudaboyu is ontworpen om een warme omgeving te creëren, waar jongeren de nodige behandeling en ondersteuning kunnen ontvangen in tijden van crisis, zo laat Yudaboyu weten. Het centrum richt zich in eerste instantie op poliklinische zorg, waarbij jongeren op afspraak langskomen en worden begeleid. Maar soms is klinische zorg onvermijdelijk, wat betekent dat jongeren moeten worden opgenomen.