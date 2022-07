Meer aandacht resocialisatie SDKK

Minister van Justitie Shalten Hato wil in de komende tijd meer investeren in cursussen voor werknemers van de SDKK-gevangenis en aanpassing van de resocialisatieprogramma’s. Hato bracht twee keer in korte tijd een bezoek aan de gevangenis op Curaçao en bezocht ook een gevangenis in Alphen aan de Rijn. Volgens hem zijn er ook Curaçao veel gemotiveerde gevangenisbewaarders die hun werk in een niet optimale situatie verrichten. Hij wil hen met hun werk helpen door te investeren in een re-integratiecentrum voor SDKK. Volgens Hato is meer aandacht voor het begeleiden van gevangenen ook beter voor de samenleving.