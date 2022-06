Meer aanhoudingen leidt tot minder delicten

Het aantal gevallen van delicten die een hoge impact hebben op hun slachtoffers is de afgelopen week flink afgenomen. Dit blijkt uit de jongste criminaliteitscijfers. Zo zijn er in de periode van 6 tot en met 12 juni geen overvallen en autodiefstallen bij de politie gemeld. Volgens de politie komt de afname door het goede speurwerk van de agenten. Er zijn meer overvallers ingerekend. Ook heeft de politie verschillende autobendes opgerold. Daar staat tegenover dat de inbraak in woningen en bedrijven de volle aandacht heeft van de politie. Ook het aantal gevallen van relationeel geweld is hoog gebleven. Zo moest de politie de afgelopen week bij negen gevallen van relationeel geweld ingrijpen.