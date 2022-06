Minder geslaagden dan vorig jaar

Dit jaar zijn minder leerlingen geslaagd voor hun eindexamens dan vorig jaar. Dit blijkt uit de slagingspercentages van het eerste tijdvak die het ministerie van Onderwijs vandaag bekend heeft gemaakt. Bij de vwo-scholieren slaagde 70 procent voor zijn schooldiploma. Vorig jaar bedroeg het slagingspercentage 74. Ook bij het vsbo scoorden de eindexamenkandidaten slechter dan vorig jaar. In 2021 slaagde 82 procent van de leerlingen die in de PBL-richting examen deden. Dit jaar ligt het percentage op 69. De uitslag van vsbo-TKL is nagenoeg gelijk, met een procentpunt verschil. Van 69 procent vorig jaar, naar 68 procent in 2022. De Havo-scholieren deden het dit jaar wel beter. 68 procent van de havisten is geslaagd. Vorig jaar was dit 65 procent. Tot en met 24 juni zijn er herkansingen. De herkansingen zijn voor de scholieren die hun diploma niet hebben gehaald. Op 1 juli krijgen zij hun uitslag. Hierdoor kunnen de slagingspercentages nog omhoog.