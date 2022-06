Van Huffelen tekent Afsprakenakkoord met Sint Eustatius

Gisteren ondertekende staatssecretaris Alexandra van Huffelen samen met regeringscommissaris Alida Francis van Sint Eustatius het Afsprakenakkoord Sint Eustatius 2022-2023. De staatssecretaris is blij dat er met deze afspraken het leven van de mensen op Sint Eustatius erop vooruit gaat. Van Huffelen was ook aanwezig bij een town hall meeting met minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening waar ze met inwoners in gesprek gingen. Thema’s zijn onder meer de bouw van sociale huurwoningen en een betere inrichting van de ruimte. De twee Nederlandse bewindslieden bezoeken tot en met vrijdag de BES-eilanden. Op Saba ondertekende de staatssecretaris het ‘Saba Package 2.0’. Hierin staan concrete afspraken tussen Saba en het Rijk over de verdere ontwikkeling van een duurzaam en zelfvoorzienend Saba.