Ruim 1700 leerlingen krijgen vandaag de uitslag van de EFO-toets. Op 11 mei hebben de groep-achters hun laatste toets gemaakt.

De uitslag bepaalt of ze een vsbo of havo/vwo advies krijgen.

Dit jaar is het voor de twaalfde keer dat de EFO is afgenomen. De slagingspercentages worden op een later moment bekendgemaakt.