Ruzie tussen koppel eindigt in aanhouding

Een koppel in Dein vloog elkaar gisteravond in de haren. De ruzie was zo luidruchtig dat de politie erbij werd gehaald. Uit het eerste politieonderzoek blijkt dat de vrouw uit jaloezie kwaad werd. Op een gegeven moment griste de man de telefoon uit de handen van de vrouw. Daardoor escaleerde de ruzie. De politie heeft gisteravond geprobeerd te bemiddelen. Maar de man wilde niet meewerken. Ook bedreigde hij zijn partner in aanwezigheid van de politie. Daarom sloegen de agenten de 33-jarige man in de boeien. Hij zit nog in voorarrest.

Meer over kpc relationeel geweld