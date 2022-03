Meer Covid-besmettingen in afgelopen 24 uur

In de afgelopen 24 uur zijn er 56 personen positief getest op het coronavirus. Dit is het hoogste aantal sinds de versoepeling van de coronamaatregelen op 18 februari. In totaal zijn er 599 mensen getest. Dit valt op te maken uit de meest recente Covid-19-cijfers. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is gelijk gebleven. In totaal liggen er nu nog tien coronapatiënten in het ziekenhuis. Op de intensive care-afdeling liggen er vijf personen met corona onder de leden. Het aantal actieve gevallen verschilt niet zoveel met de dag ervoor. Op dit moment telt Curaçao 288 coronabesmettingen. Dat zijn er twee meer dan dinsdag.