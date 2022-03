GMN-ministerie start binnenkort met schoonmaak Sargassum

Het aangespoelde Sargassum in de baaien van Curaçao heeft de aandacht van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN). Het ministerie is van plan om het zeewier door een aannemer op te laten ruimen. Dat zegt het ministerie vandaag tegenover de Amigoe.

Het ministerie zal spoedig een aannemer selecteren. Dit gebeurt via een onderhandse aanbesteding. Op de begroting is er geld gereserveerd voor de schoonmaak van het zeewier. De grootste klacht is de stank die ontstaat als grote stapels zeewier liggen te rotten op de kust. Bovendien is het rottend zeewier schadelijk voor zeedieren. Volgens de Kustwacht is er nog meer Sargassum op komst.