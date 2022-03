Werkloosheid daalt sneller met inhaalslag infrastructuur

De werkloosheid zal in een sneller tempo dalen als de overheid investeert in de infrastructuur. Dat zegt de centrale bank in een notitie over het meerjarige investeringsplan voor de infrastructuur. De overheid wil een inhaalslag maken met het achterstallig onderhoud aan de bestaande wegen. Hiervoor wil de overheid 250 miljoen gulden lenen bij de Nederlandse staat.

Het investeringsplan geeft ook een extra impuls aan het economisch herstel van Curaçao. De overheidsuitgaven zullen wel toenemen, maar daar staat tegenover dat de belastinginkomsten stijgen. Een belangrijke randvoorwaarde is dat het plan op een efficiënte wijze wordt uitgevoerd, meldt de centrale bank. Het voorgenomen investeringsplan loopt tot en met 2026. In 2022 zal het vooral gaan om onderhoudswerkzaamheden. Vanaf 2023 worden ook vernieuwingen aan de infrastructuur verricht.