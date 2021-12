Meer dan 20 airco’s gestolen bij winkel Santa Rosaweg

Bij een winkel aan de Santa Rosaweg is gisteren een grote partij airco’s gestolen. De politie vermoedt dat de dieven via het dak van de winkel toegang hebben gekregen tot de airco’s. Waarschijnlijk zijn de inbrekers gestoord tijdens hun overval. Er stonden namelijk nog meer airco’s klaar om ingeladen te worden maar die zijn uiteindelijk achtergelaten bij de winkel. Eergisteren was er ook al een grootschalige televisie-roof bij woonwinkel Polytronica. Het lijkt er op dat de dieven in aanloop naar kerst een stuk actiever zijn.