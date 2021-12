Overheid houdt rekening met stijging aantal besmettingen

Vanmiddag om drie uur houdt de overheid een ingelaste persconferentie. Letterlijke onderwerpen zijn: nieuwe covid-19-ontwikkelingen om rekening mee te houden en mogelijke nieuwe maatregelen die genomen moeten worden. Sprekers zijn premier Pisas en dokter Gerstenbluth. Mogelijke aanleiding voor de persconferentie is de wereldwijde opkomst van de besmettelijke Omicron-variant. Gisteren werden op Curacao 41 positieve covid-tests gemeld, fors meer dan de 10 tot 20 per dag in de afgelopen weken.

