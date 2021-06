Meer dan 70.000 mensen volledig gevaccineerd

In totaal zijn er meer dan 85.500 mensen op Curaçao gevaccineerd, meer dan 70.000 daarvan zijn inmiddels zelfs volledig gevaccineerd. Dit betekent dat bijna 70 procent van de volwassen bevolking in ieder geval één vaccinatie heeft ontvangen. Ruim 87.000 mensen hebben zich geregistreerd voor vaccinatie. Vandaag lijkt het voorlopig de laatste dag van de rijdende vaccinatiebus. Nog tot zeven uur vanavond staat de bus in het buurtcentrum van Bonam. Sinds deze week is alleen SEHOS-poli nog open als walk-in locatie, ook iedereen die een afspraak had bij WTC of SDK had moet zich vanaf nu bij het SEHOS melden.