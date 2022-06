Meer politieagenten op non-actief

Er zijn nog twee politieagenten op non-actief gezet. Dinsdag kreeg al een agent te horen dat hij niet op het werk mag verschijnen. Gisteren kregen twee agenten hetzelfde nieuws. Ook moesten ze hun dienstwapens inleveren. De reden voor de disciplinaire maatregel is het onderzoek naar een politieachtervolging van vorig jaar. Op 27 september vluchtten drie overvallers na een atrako op de Dr. Maalweg. Tijdens de politieachtervolging werd een van de vermoedelijke overvallers dodelijk geraakt door een politiekogel. De Landsrecherche vermoedt dat de agenten schoten hebben gelost, nadat de vluchtauto over de kop sloeg. Het onderzoek loopt nog. Bovendien komt de Landsrecherche graag in contact met de bestuurder of andere inzittenden van een kleine rode auto. Zij zouden mogelijk over belangrijke informatie voor het onderzoek beschikken.

