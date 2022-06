Uitkering vakantiegeld geen uitgemaakte zaak

De minister van Financiën Javier Silvania wil dat het wetsvoorstel dat de topinkomens aan banden legt zo snel mogelijk wordt behandeld in de Staten. Pas na accordering is het mogelijk om vakantiegeld uit te betalen aan de ambtenaren. Dit schrijft Silvania in een brief aan Statenvoorzitter Charetti America-Francisca. De Curaçaose regering is van plan om eind deze maand 3 procent vakantiegeld uit te keren aan ambtenaren. Dat is de helft van waar ze voor Covid-19 recht op hebben. Vanwege de versobering van de arbeidsvoorwaarden is ook het vakantiegeld tijdelijk geschrapt. De regering wil nu stapsgewijs deze maatregel intrekken. Daarvoor moet wel eerst het wetsvoorstel ‘normering topinkomens’ door het parlement zijn aangenomen.