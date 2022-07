Meer vliegpassagiers in mei en juni dan in 2019

Ruim 657 duizend vliegpassagiers bezochten in de eerste helft van dit jaar Curaçao. Dat blijkt uit de cijfers van Curaçao Airport Partners. Dat is 91% van de eerste halfjaarcijfers van 2019 – het jaar vóór covid. CAP spreekt van een positieve trend op het pad naar herstel. In mei en juni kwamen er zelfs iets meer mensen dan in die maanden in 2019. Nederland staat met 54% bovenaan als land waar de meeste bezoekers vandaan komen. CAP is voorzichtig optimistisch. De gevolgen van een nieuwe covid-variant kunnen direct voelbaar zijn, maar ook de oorlog in Oekraïne en wereldwijde prijsstijgingen kunnen gevolgen hebben voor ons vliegverkeer.