Meerdere aanhoudingen in drugsonderzoek, waaronder minderjarige

Vier personen, waaronder een 15-jarige, zijn gisteren gearresteerd voor drugshandel. De politie deed ‘s ochtends een inval aan de John de Poolstraat in Brievengat. Daar troffen de agenten cocaïne aan. De drugs zaten in plastic buizen en waren verstopt tussen kranten. Ook vond de politie bankbiljetten tussen betonblokken. Het gaat om een grote hoeveelheid dollars en euro’s. Deze zijn in beslag genomen. De oudste verdachte is een vrouw van 65 jaar. De jongste is 15. Zij zitten voorlopig vast in afwachting van meer onderzoek.