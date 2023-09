USA Education Center geopend

Na Aruba heeft ook Curaçao een eigen Education Center. Studenten die in de VS willen studeren kunnen daar terecht voor informatie. Ook ouders en leraren kunnen informatie inwinnen over academische programma’s, beurzen en visa-aanvragen. Het centrum bevindt zich in het SSC-kantoor in Otrobanda. Het infopunt is een samenwerking tussen het Amerikaanse consulaat, het ministerie van Onderwijs en de SSC. Het Amerikaanse consulaat wil onderwijs – en dus economische kansen – voor alle studenten op Curaçao stimuleren.

Adres: Molenplein Z/N.

Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 9.00-12.00 & 14.00-16.00 uur.

E-mail: [email protected]

WhatsApp: +5999 672 8820

Website: https://educationusa.state.gov/centers/educationusa-curacao