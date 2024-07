Meerdere auto-ongevallen afgelopen 24 uur

Forensys had vandaag zijn handen vol. Vanmorgen vonden er meerdere auto-ongevallen achter elkaar plaats. Op de Rooseveltweg ging een auto over zijn kop. Niet veel later vonden er twee auto-ongelukken plaats op de Seru Fortunaweg. Een automobilist week uit voor een groep loslopende honden. Bij het remmen gleed de auto van de weg en botste op een voertuig. Kort daarna verloor een naderende pick-up om onbekende redenen de macht over het stuur en ramde tegen de twee auto’s die daarvoor tegen elkaar waren gebotst. Wonderbaarlijk zijn er geen gewonden gevallen. En in Marie Pampoen raakten een scooterrijder en een passagier lichtgewond. De scooterrijder wilde een autofile inhalen. Een afslaande automobilist heeft de scooter vermoedelijk niet gezien en bij het afslaan van de auto werd de scooter geraakt.