Meerdere ministers op dienstreis

Van de negen ministers in het kabinet-Pisas verblijven er momenteel vier in het buitenland. Soaw-minister Larmonie-Cecilia is tot 20 oktober uitlandig. Ze is is voor werkbezoek in Nederland. Meo-minister Cijntje is in de Dominicaanse Republiek op uitnodiging van havenautoriteit CPA. Hij woont daar tot zondag de jaarlijkse FCCA cruiseconferentie bij. Silvania van Financien is daarentegen in Washington DC voor overleg met het IMF en de Wereldbank. Ook partijgenoot Pietersz-Janga is uitlandig. Al is haar trip niets werkgerelateerd. Zij is voor privédoeleinden gereisd.