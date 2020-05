Meerdere ernstige ongelukken

Woensdagavond vond na het ingaan van de avondklok een ongeluk plaats op de kruising tussen de St. Luciaweg en de Puerto Ricoweg. Daarbij raakte één van de chauffeurs gewond. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Een andere chauffeur was volgens de politie dronken en is gearresteerd.

Op diezelfde dag nog een ernstig auto-ongeluk, maar dan op de Caracasbaaiweg. Twee auto’s botsten tegen elkaar op. Vier mensen raakten gewond. Onder hen oud-gezaghebber en oud-minister van Justitie Elmer Wilsoe. Volgens de politie zou hij als chauffeur onwel zijn geworden en met zijn auto op de verkeerde weghelft terecht zijn gekomen. Daarop knalde een tegemoet komende auto tegen de wagen van Wilsoe op. Beide auto’s zijn total loss.