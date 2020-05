Aruba versoepelt verder

Op Aruba is gisteravond de avondklok verder versoepeld. Automobilisten mogen nu tot 11 uur zonder speciale toestemming rondrijden. De avondklok geldt tot 5 uur ‘s ochtends. Vorige week werd de avondklok ingekort van 9 uur ‘s avonds tot 10 uur ‘s avonds. Direct daarop was er een toename van auto ongelukken en hadden meer automobilisten teveel gedronken. Ook was er een stijging van overvallen. Minister-president Evelyn Wever-Croes heeft een beroep op de bevolking van Aruba gedaan om zich aan de regels te houden.