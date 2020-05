Schietpartij in Amerikanenkamp

De politie kreeg gistermiddag een melding van een burenruzie in Amerikanenkamp. Vlak na de melding kwam er een man binnengerend bij het politiebureau Rio Canario met kogel in zijn lichaam ter hoogte van zijn keel. De man werd naar het CMC gebracht voor behandeling. Later is er een 52-jarige Nederlandse man aangehouden en werd er een vuurwapen in beslag genomen. De man kreeg een proces verbaal en wordt vastgehouden gedurende het verdere onderzoek naar de zaak.