Vanochtend vroeg heeft het arrestatieteam van de politie in samenwerking met de recherche vier personen aangehouden in De Savaan. Het gaat om een vrouw van 27 en drie mannen van 37, 27 en 19 jaar oud. Ze zouden vuurwapens in hun bezit hebben en verdacht worden van mishandeling en bedreiging. Alle personen hebben een proces verbaal gekregen en worden vastgehouden in het kader van het verdere onderzoek.