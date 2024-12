‘Mercelina heeft hele parlement voor schut gezet’

Volgens Statenlid Rennox Calmes moet zijn collega Gwendell Mercelina excuses maken. Door de handelswijze van Mercelina is het Curaçaose parlement internationaal voor schut gezet, vindt Calmes. Als zijn collega geen verontschuldigingen aanbiedt, moet Statenvoorzitter Charetti America-Francisca dat doen, zo stelt het Statenlid voor de partij Trabou pa Kòrsou. Volgens Calmes heeft Mercelina de Staten op de mouw gespeld dat het regionale parlement Parlatino hem had gevraagd om zichzelf te nomineren voor de positie van voorzitter. Dat is later door Parlatino ontkent. Calmes vindt dat de handelswijze van zijn collega negatief afstraalt op het hele parlement.

De voorzitter stelde volgens het Antilliaans Dagblad in de vergadering deze week dat zij geen excuses gaat maken namens Mercelina. Maar dat ze haar verantwoordelijkheid heeft genomen door de nominatie van Mercelina in de Staten te bespreken. Ze zegt: “Als ik een dergelijke fout had begaan, had ik mij al lang verontschuldigd.”