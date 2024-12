Minister verhoogt subsidie voor kinderen tot vier jaar die crèche bezoeken

Onderwijsminister Sithree van Heydoorn heeft besloten om de subsidie voor kinderen tussen 0 en 4 jaar te verhogen. Het gaat om kinderen in die leeftijd die een crèche bezoeken. Het geldt alleen voor voorschoolse instellingen die zijn gecontroleerd en geregistreerd door de overheid. Al lange tijd wordt geklaagd over het feit dat de subsidies per kind al jarenlang niet zijn verhoogd. Sommige instellingen hebben de deuren moeten sluiten omdat ze niet kunnen rondkomen. Na lang aandringen heeft de minister nu besloten de persoonsgebonden subsidie te verhogen.

Minister Van Heydoorn laat vandaag weten dat ‘de regering als primaire en belangrijkste taak heeft om ervoor te zorgen dat alle kinderen op Curaçao tussen 0 en 4 jaar toegang krijgen tot kwalitatieve voorschoolse educatie’. De minister merkt op dat de kosten voor levensonderhoud zijn gestegen. De minister heeft besloten de subsidie te verhogen. Dit betreft de subsidie die de overheid verstrekt aan kinderen tussen 0 en 4 jaar die een geregistreerde en gecontroleerde voorschoolse instelling bezoeken.