Merk Mitsubishi steeds meer in trek bij autodieven

Het merk Mitsubishi is steeds meer in trek bij autodieven. Zo schrijft de Amigoe. De afgelopen weken is er een enorme toename gezien in het aantal autodiefstallen op Curaçao. Een van de redenen dat de dieven het op Mitsubishi hebben gemunt is de sluiting van Caribbean Motors, de importeur van Mistubishi op de Jan Noorduynweg. Daardoor zijn er op de lokale markt bijna geen nieuwe onderdelen meer van het automerk te verkrijgen. Volgens de politie wordt er met name aangifte gedaan van diefstal van de modellen L300 en de Lancer van Mitsubishi. De politie zegt de daders op het spoor te zijn. Het zou gaan om twee bendes die voornamelijk in Bandariba actief zijn.

