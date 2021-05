MFK en PNP houden persconferentie over brief Knops

De beoogde regeringspartijen MFK en PNP hebben vanmiddag om vier uur een persconferentie aangekondigd over de brief van Staatssecretaris Raymond Knops. De partijen zullen ook hun vragen in reactie op de brief van Knops behandelen. Knops liet in die brief weten dat als Curaçao zich niet aan de gestelde afspraken houdt, de noodsteun zal worden stopgezet. Eerder werd bekend dat de MFK en de PNP niet meer om tafel wilden met Knops over het COHO. Later opperden zij het IMF als alternatieve organisatie om de financiën van Curaçao weer op orde te krijgen.

