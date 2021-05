MFK en PNP slaan gesprek COHO af

De coalitiepartijen MFK en PNP willen niet met Knops in gesprek over het COHO. Dat zegt PNP-leider Ruthmilda Larmonie in de Amigoe. Al eerder gaf de nieuwe regering aan niet verder te willen met het COHO en sloeg het aanbod af. Zij willen liever financiële ondersteuning van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Officieel is Rhuggenaath nog de gesprekspartner maar hij vindt dat het nieuwe kabinet dit nu beter kan oppakken. Als Curaçao financiële steun wil blijven ontvangen van Nederland moet er ingestemd worden met het overheidsorgaan. Half juni staat de volgende tranche op de agenda.