MFK twijfelt aan integriteit kabinet

De fractie van de MFK heeft in een brief aan premier Eugene Rhuggenaath laten weten dat ze betwijfelt of het kabinet wel zo integer en transparant is als het lijkt. Statenlid Gilmar ‘Pik’ Pisas verwees in de brief naar de 33 miljoen gulden die in Insel Air is gestoken om het bedrijf open te houden, terwijl de vliegmaatschappij nu failliet is. Ook vindt Pisas dat er teveel onduidelijkheid is rondom de deal met Klesch, de verkoop van UTS en het onderzoek naar de Girobank en de PSB Bank.