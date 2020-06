200 bussen en taxi’s rijden illegaal

De vergunning van 132 bussen en 68 taxi’s op Curaçao is verlopen. Daarom doet de Uitvoerende Organisatie Verkeer en Vervoer(UOVV) een dringend beroep op de bestuurders om deze te vernieuwen voor eind juni. Alle betreffende personen hebben hierover begin dit jaar al een brief ontvangen. Als zij geen gehoor geven aan het beroep of geen verklaring hebben voor een verzoek van verlenging, dan kan de vergunning worden ingetrokken